Арестованного мэра Майкопа досрочно сместили с должности

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Совет народных депутатов Майкопа по итогам голосования досрочно прекратил полномочия главы города Андрея Гетманова, который был арестован 25 марта и в отношении которого расследуют уже два уголовных дела.

Как сообщила пресс-служб мэрии, с 10 апреля с 10 апреля и.о. мэра станет первый замглавы администрации города Сергей Стельмах.

Не позднее чем через десять дней будет принято решение объявить конкурс на должность главы муниципального образования. Его проведет конкурсная комиссия из восьми человек, половину из которых назначит городской совет, половину - глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Гетманова задержали 24 марта по подозрению в вымогательстве. В начале апреля в его отношении было возбуждено еще одно уголовное дело о незаконном обороте боеприпасов.