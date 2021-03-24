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Минобороны объяснило отмену приказа Сердюкова о рассекречивании архивов ВОВ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Отмена нормативных актов, касающихся рассекречивания архивных документов периода Великой Отечественной войны, обусловлена введением в действие нового приказа главы российского военного ведомства, существенно расширяющего временной исторический интервал и перечень доступных для исследования новых архивных документов уже Второй мировой войны, заявляют в Минобороны России.

"В министерстве обороны РФ работа по рассекречиванию документов периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и наполнению обобщённых банков данных "Память народа", "Подвиг народа" и "Мемориал" организована в соответствии с новым приказом министра обороны РФ", - сказано в сообщении, распространённом в среду.

По данным военного ведомства, речь идет о приказе министра обороны РФ Сергея Шойгу от 12 ноября 2020 г. № 589 "О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-морского флота периода Второй мировой войны". При этом распоряжение Шойгу было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 22 марта.

Как пояснили в российском военном ведомстве, новый приказ министра обороны РФ позволит рассекречивать документы не только Великой Отечественной войны, но и всего, что касается Второй мировой войны.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения, что Шойгу отменил приказ "О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". Этот приказ был издан предшественником Шойгу – Анатолием Сердюковым, он возглавлял Минобороны РФ с 2007 г. по 2012 г.

Кроме того, в приказе Шойгу говорилось об отмене приказа от 30 мая 2009 г. "О внесении изменения в приказ министра обороны Российской Федерации от 8 мая 2007 года №181".

По оценкам историков, этими документами, в частности, были рассекречены архивы Великой Отечественной войны, в результате которых исследователи получили доступ к недоступным ранее документам.

Минобороны РФ Сергей Шойгу Анатолий Сердюков

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