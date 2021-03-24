Кремль пообещал зеркальный ответ на канадские санкции

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Россия зеркально ответит на санкции, введенные против нее Канадой, заявили в Кремле.

"По Канаде будет соблюден принцип взаимности", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, как антироссийские санкции, введенные Оттавой, могут сказаться на уровне двусторонних контактов России и Канады, Песков заметил, что "уровень этих отношений и так оставляет желать лучшего".

Ранее в среду Канада ввела санкции в отношении девяти российских официальных лиц, назвав свои действия ответом на нарушения прав человека на территории России.

Среди лиц, включенных в санкционный список - глава ФСБ Александр Бортников, директор ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и директор Росгвардии Виктор Золотов.