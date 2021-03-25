На меры по эпидемиологической безопасности в РФ выделили 3,5 млрд руб.

Эти мероприятия включены в план восстановления экономики страны

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В план по восстановлению экономки включены мероприятия по эпидемиологической безопасности, на эти цели выделено 3,5 млрд рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как заявила Голикова на расширенной итоговой коллегии Роспотребнадзора в четверг, "пандемия показала, как важно развивать санитарный щит страны". Поэтому, по ее словам, в общенациональный план по восстановлению занятости и экономики включены мероприятия по формированию "устойчивой системы предупреждения, выявления и реагирования на угрозы и санитарно-эпидемиологическому благополучию".

Также Голикова отметила, что опыт работы в условиях пандемии был учтен при разработке федерального закона о биологической безопасности, подписанного президентом 30 декабря 2020 года.