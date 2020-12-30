Путин подписал закон о биологической безопасности

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о мерах государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности РФ.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он закрепляет в российском законодательстве понятия, связанные с биологической безопасностью, основы государственной политики в области ее обеспечения и полномочия государства по защите населения и окружающей среды от биологических угроз и их предотвращению, мониторингу биологических рисков.

Так, законом предусмотрено создание государственной информационной системы в области биологической безопасности, в том числе для мониторинга разработок в сфере биологии, а также продукции, созданной с использованием генно-инженерных технологий и синтетической биологии.

Для исключения бесконтрольного применения антимикробных лекарственных препаратов законом вводится учет их производства, потребления и перемещения через государственную границу РФ, а также отпуск антимикробных лекарственных и ветеринарных препаратов по рецепту.

Кроме того, документом предусмотрены меры для предупреждения и предотвращения террористических актов и диверсий с использованием патогенных биологических агентов (патогенов) и иных преднамеренных биологических угроз.

Проект закона (850485-7) был внесен в Госдуму правительством в декабре 2019 года. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль пояснил журналистам, что документ направлен на формирование в России комплексной защиты населения от биологических и химических угроз.

"На территории России находится порядка 30 объектов, которые могут представлять химическую или биологическую опасность. Есть объекты, где хранятся образцы страшных вирусов, которые столетия назад вызывали страшные эпидемии и выкашивали население целых городов (...), мы должны быть уверены, что защищены от всего этого", - сказал депутат.