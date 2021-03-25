Мандат мундепа Галяминой останется вакантным до выборов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Мандат муниципального депутата Тимирязевского округа Москвы, которого 25 марта лишилась Юлия Галямина, останется вакантным до следующих выборов в этот совет, разъяснил "Интерфаксу" зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

"Мандат никому не передается, остается вакантным до следующих выборов", - он и добавил, что этот вопрос курирует сам совет депутатов.

В четверг совет депутатов Тимирязевского округа решил досрочно прекратить полномочия Галяминой из-за вступления в силу приговора за неоднократное нарушение правил проведения митингов по так называемой "дадинской" статье (212.1 УК). На заседание Галямина пройти не смогла. Она сказала, что будет оспаривать решение совета.

Уголовное дело на Галямину возбудили в июле 2020 года. Следствие заявило, что в начале того месяца она публиковала в интернете лозунги с призывом к участию 15 июля 2020 года "в незаконном массовом мероприятии - несогласованном митинге в центре Москвы, на который пришло не менее 150 человек". 15 июля Галямина собирала подписи против изменения Конституции.

Кроме того, за предыдущие полгода вступили в силу два решения об административных штрафах, назначенных депутату за акции протеста летом 2019 года - этого достаточно для возбуждения уголовного дела о неоднократном нарушении правил проведения митингов.

В декабре Тверской суд признал Галямину виновной по "дадинской статье" и назначил ей условный срок. Мосгорсуд подтвердил это решение.

Судимость по "дадинской" статье лишает возможности участвовать в выборах.