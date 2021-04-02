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Второе уголовное дело возбуждено в отношении главы Майкопа

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о незаконном обороте боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ) возбуждено в отношении главы администрации Майкопа, которому ранее уже инкриминировали вымогательство, сообщает пресс-служба республиканского СК РФ.

По данным следствия, подозреваемый незаконно приобрел и хранил у себя дома в Майкопе боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию. Они были обнаружены и изъяты в ходе обыска, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о задержании главы администрации Майкопа Андрея Гетманова и возбуждении в его отношении уголовного дела о вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Сейчас оба уголовных дела объединены в одно производство.

По данным следствия, в мае 2018 года обвиняемый потребовал от предпринимателя совершить обмен земельными участками, предназначенными для выращивания сельскохозяйственных культур. Предприниматель отказался из-за невыгодной для себя сделки, однако обвиняемый стал настаивать на выдвинутых им условиях, угрожая физической расправой в случае отказа. Предприниматель пошел на уступки и совершил обмен.

Майкоп

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