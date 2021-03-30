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Режим ЧС муниципального характера введен после взрыва газа в Татарстане

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в татарстанском Зеленодольске после взрыва газа в жилом многоквартирном доме, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин во вторник.

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"Нарушено жизнеобеспечение населения, поэтому принимаем такое решение о введении режима чрезвычайной ситуации. Срок пока с сегодняшнего дня до завершения работ по восстановлению дома", - сказал Хабибуллин.

В свою очередь, глава Зеленодольского муниципального района и мэр города Михаил Афанасьев сообщил журналистам, что утром во вторник в Зеленодольск прибудет спецкомиссия для обследования дома. По результатам ее работы будет принято решение о том, можно ли жильцам возвращаться в квартиры и когда.

Ранее сообщалось, что вечером 29 марта в девятиэтажном одноподъездном жилом доме по улице Ленина в Зеленодольске произошел взрыв газа, от которого обрушились семь квартир на седьмом и восьмом этажах здания.

По информации пресс-службы МЧС РФ, один человек погиб. Возбуждено уголовное дело по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В качестве основной версии произошедшего следствие рассматривает утечку бытового газа.

В доме проживают 96 человек. После взрыва были эвакуированы 69 жильцов.

Зеленодольск Татарстан МЧС РФ

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