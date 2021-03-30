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Уголовное дело возбудили по факту обрушения квартир в Зеленодольске

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Дело возбуждено по факту взрыва в многоквартирном доме в Зеленодольске, сообщил представитель СУ СКР по Татарстану журналистам.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказал он.

"Эвакуированы 69 человек, их разместят пока временно в ДК им. Горького и будут оказывать всестороннюю поддержку", - сказал пресс-секретарь Зеленодольского муниципального района Расим Хазиев.

По его словам, части жильцов предоставят жилье из маневренного фонда.

Число пострадавших увеличилось до семи, по последним данным. Один человек погиб.

Ранее сообщалось, что 29 марта в 22:44 произошел взрыв газа в девятиэтажном доме по ул. Ленина, 39 А в городе Зеленодольске Республики Татарстан. Между седьмым и восьмым этажами обрушились перекрытия. Один человек спасен из-под завалов.

Зеленодольск Татарстан МЧС РФ

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