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Cудовладелец выплатил почти 2,5 млн рублей задержанной зарплаты морякам в Приморье

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Приморские моряки, работавшие на судах иностранной компании "Нортвест Шип Мэнэджмент ЛТД", получили около 2,5 млн рублей задержанной зарплаты, сообщила во вторник пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Надзорное ведомство выявило нарушения после того, как на личный прием к Дальневосточному транспортному прокурору обратился студент-курсант морского вуза.

"Установлено, что студент-курсант после прохождения практического курса на теплоходе "Angel-A", принадлежащего компании "Нортвест Шип Мэнэджмент ЛТД", продолжил работу матросом, заключив с судовладельцем контракт о найме. Однако зарплата ему не была выплачена. Также в ходе проверки прокуратурой выявлен факт задолженности по зарплате еще перед 7 российскими моряками - членами экипажей судов этой компании", - говорится в сообщении.

Приморская транспортная прокуратура направила в суд иски о взыскании с иностранного судовладельца долгов по зарплате и проинформировала капитана морского порта Владивосток.

"Нортвест Шип Мэнэджмент ЛТД", не дожидаясь судебного решения, учитывая возможность принятия санкций по ограничению выхода судов компании из российских портов, полностью выплатила долги морякам.

Приморье Нортвест Шип Мэнэджмент ЛТД

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