Cудовладелец выплатил почти 2,5 млн рублей задержанной зарплаты морякам в Приморье

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Приморские моряки, работавшие на судах иностранной компании "Нортвест Шип Мэнэджмент ЛТД", получили около 2,5 млн рублей задержанной зарплаты, сообщила во вторник пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Надзорное ведомство выявило нарушения после того, как на личный прием к Дальневосточному транспортному прокурору обратился студент-курсант морского вуза.

"Установлено, что студент-курсант после прохождения практического курса на теплоходе "Angel-A", принадлежащего компании "Нортвест Шип Мэнэджмент ЛТД", продолжил работу матросом, заключив с судовладельцем контракт о найме. Однако зарплата ему не была выплачена. Также в ходе проверки прокуратурой выявлен факт задолженности по зарплате еще перед 7 российскими моряками - членами экипажей судов этой компании", - говорится в сообщении.

Приморская транспортная прокуратура направила в суд иски о взыскании с иностранного судовладельца долгов по зарплате и проинформировала капитана морского порта Владивосток.

"Нортвест Шип Мэнэджмент ЛТД", не дожидаясь судебного решения, учитывая возможность принятия санкций по ограничению выхода судов компании из российских портов, полностью выплатила долги морякам.