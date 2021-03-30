Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:12Заразились
на 29.03В России 4 528 543+8 711В мире 127 185 165+458 493

У жителя Тюменской области полицейские изъяли около 3 кг наркотиков

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Полицейские задержали 31-летнего жителя Тюменской области, перевозившего в этот региона наркотики на продажу из Новосибирской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

"Мужчина был задержан сотрудниками полиции на 1333 километре, трассы Р-254 "Иртыш" Новосибирской области. В ходе досмотра автомобиля, в котором фигурант находился в качестве пассажира, сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты наркотические средства синтетического происхождения массой около 1,5 килограммов", - говорится в сообщении.

По версии полиции, мужчина забирал в разных регионах России оптовые партии запрещенных веществ, которые затем на съемной квартире в городе Тюмени фасовал на более мелкие партии и впоследствии помещал в тайники-закладки.

Кроме того, в ходе осмотра места жительства и квартиры мужчины, расположенных в Тюмени, сотрудниками полиции обнаружено и изъято наркотическое средство гашиш массой около 1,2 кг и наркотические средства синтетического происхождения массой порядка 245 грамм.

"Всего из незаконного оборота изъято около 3 килограмм наркотических средств", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Фигуранту предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Тюменская область Новосибирская область

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 30 марта

Уголовное дело возбудили по факту обрушения квартир в Зеленодольске

Мужчина погиб после обрушения квартир в жилом доме в Зеленодольске

Взрыв газа произошел в жилой девятиэтажке в Зеленодольске

Взрыв газа произошел в жилой девятиэтажке в Зеленодольске

Разыскиваемый в Таджикистане мужчина напал на сотрудника консульства в Москве

Что произошло за день: понедельник, 29 марта

В Думу внесен законопроект об обязательной регистрации собак и кошек

В Думу внесен законопроект об обязательной регистрации собак и кошек

Навальный вновь подал иск к Пескову о защите чести и достоинства

Хуснуллин напомнил об ответственности за снос исторических домов

Жители Симферополя снова стали жаловаться на водопроводную воду

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');