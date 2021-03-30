У жителя Тюменской области полицейские изъяли около 3 кг наркотиков

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Полицейские задержали 31-летнего жителя Тюменской области, перевозившего в этот региона наркотики на продажу из Новосибирской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

"Мужчина был задержан сотрудниками полиции на 1333 километре, трассы Р-254 "Иртыш" Новосибирской области. В ходе досмотра автомобиля, в котором фигурант находился в качестве пассажира, сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты наркотические средства синтетического происхождения массой около 1,5 килограммов", - говорится в сообщении.

По версии полиции, мужчина забирал в разных регионах России оптовые партии запрещенных веществ, которые затем на съемной квартире в городе Тюмени фасовал на более мелкие партии и впоследствии помещал в тайники-закладки.

Кроме того, в ходе осмотра места жительства и квартиры мужчины, расположенных в Тюмени, сотрудниками полиции обнаружено и изъято наркотическое средство гашиш массой около 1,2 кг и наркотические средства синтетического происхождения массой порядка 245 грамм.

"Всего из незаконного оборота изъято около 3 килограмм наркотических средств", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Фигуранту предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.