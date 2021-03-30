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Пять детсадов Ростовской области ушли на дистанционку из-за COVID у детей и педагогов

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - За минувшую неделю из-за COVID-19 на дистанционный режим работы переведены пять детских садов в Ростовской области, сообщил во вторник глава Роспотребнадзора региона Евгений Ковалев на заседании оперштаба по коронавирусу.

"Переведены на дистант детские сады в Аксайском, Мартыновском, Дубовском и Азовском районах области. Это садики с небольшим количеством детей", - сказал Ковалев.

По его словам, частично закрыты 20 групп в 18 учреждениях в Ростове-на-Дону, Шахтах, Батайске, Советском, Зимовниковском, Волгодонском, Белокалитвинском районах.

"Это минимальные показатели по количеству закрытых групп. В детских садах наблюдается снижение заболевания на 12% среди детей. Среди персонала показатели стабильны - 28 случаев", - отметил Ковалев.

Он добавил, что в вузах ситуация по COVID-19 стабильная, на 12-й неделе года выявлено всего 19 случаев коронавируса среди студентов и педагогов.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось в области на 240 и на утро 30 марта нарастающим итогом достигло 80 597. Коэффициент распространения инфекции - 0,99.

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