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Школьников в Якутске переводят на дистанционное обучение

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Дистанционное обучение вводится в школах Якутска для борьбы с распространением коронавируса, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб.

"В связи с ростом заболеваемости COVID-19 среди детей, принято решение о переводе школьников на дистанционное обучение с 11 мая, кроме 9 и 11 классов, до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия) сообщила, что для заразившихся коронавирусом детей открывают дополнительные койки в стационарах.

"Настораживает увеличение детей в инфекционных стационарах, открыты дополнительные стационары для детского населения. Двое детей находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Особую тревогу вызывает количество беременных, заразившихся коронавирусом. На сегодня под наблюдением находятся 57 беременных женщин, четверо из них в тяжелом состоянии", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения республики Елену Борисову. По ее словам, необходимые материально-технические ресурсы и запас лекарств есть, наращивается коечный фонд в районах.

По данным оперштаба региона, за сутки в Якутии выявлено 115 новых случаев коронавируса, из них 65 - в Якутске.

Хроника 09 января 2020 года – 10 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Якутск COVID-19 коронавирус

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