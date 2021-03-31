Численность госаппарата в результате реформы сократилась почти на 10%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Численность госаппарата в результате последней реформы уменьшилась почти на 10%, это одно из самых масштабных сокращений за последние годы, сообщил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в интервью "Известиям".

Он рассказал о результатах реформы госаппарата, анонсированной премьер-министром Михаилом Мишустиным в конце 2020 года и завершающейся 1 апреля 2021 года.

"На данный момент сокращены 66 структурных подразделений и 33 штатных единицы заместителей руководителей федеральных ведомств. Также сокращена и штатная численность ведомств: в центральных аппаратах - на 213 единиц, а в территориальных органах - на 31 642 единицы", - сказал Григоренко.

Он добавил, что оптимизация численности проводится за счет неиспользуемых вакансий с сохранением фонда заработной платы, пояснив, что "риски увольнения или снижения уровня оплаты труда сотрудников, профессионально исполняющих свои обязанности, сведены к минимуму".

По словам вице-премьера, "суть нынешней реформы не в корректировке количественных показателей, а в изменении структуры госаппарата".

"Мы сделаем ее более компактной. Это в свою очередь устранит дублирование функций, исключит лишнюю бюрократию и позволит госаппарату работать более эффективно", - утверждает Григоренко.

Одновременно, по его словам, реформа "стимулирует расширение использования цифровых решений".

"Это повысит скорость и качество принятия важнейших решений для выполнения национальных целей развития. Но самое главное, людям будет проще, комфортнее и быстрее получать госуслуги", - отметил он.