Сенаторы одобрили закон об "обнулении" президентских сроков

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, дающий возможность действующему главе российского государства Владимиру Путину вновь участвовать в президентских выборах. Тем самым сенаторы привели законодательство о выборах и референдумах в соответствие с поправками к Конституции.

Авторами закона стали председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и руководитель думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. Они внесли его в Госдуму 17 ноября 2020 года. В декабре его одобрило правительство. Третье чтение он прошел 24 марта.

Закон уточняет действующие ограничения на замещение должности президента более двух сроков.

Так, в законе 19-ФЗ "О выборах президента РФ" прописывается, что не имеет права избираться президентом гражданин России, занимавший эту должность два срока или занимающий на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов президента должность президента России второй срок.

При этом, согласно закону, не учитывается число президентских сроков, которые лицо занимало и (или) занимает на момент вступления в силу поправок к Конституции.

Кроме того, в закон о выборах президента перенесено конституционное положение о том, что президентом может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа о праве постоянного проживания за рубежом.

Отмечается, что при этом требование к кандидату на должность президента об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан России, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ".

Закон также дополняет перечень оснований, при наличии которых гражданин России не имеет права быть избранным депутатом Госдумы, закрепив в нем перечень преступлений, за совершение которых гражданин осужден к лишению свободы и имеет на день голосования неснятую и непогашенную судимость за эти преступления. Данное ограничение будет действовать до истечения 5-ти лет со дня снятия или погашения судимости.

Конституционную поправку о так называемом "обнулении" президентских сроков, дающая возможность Путину вновь выдвинуться на выборы в 2024 году, предложила в марте 2020 года депутат Госдумы Валентина Терешкова.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тогда поддержала эту идею. "Мне кажется, что внесенное Валентиной Владимировной Терешковой предложение сейчас всех успокоит, поставит все точки над "i", - сказала она тогда - Высказанное ею мнению о том, чтобы дать возможность президенту РФ избираться в 2024 году на пост президента, мне кажется, очень своевременно".

Матвиенко отметила, что в последнее время с большой тревогой все чаще обсуждается вопрос о том, что будет с Россией после 2024 года.

"Особенно эта тревога связана еще и с тем, что происходит в мире. Мы видим, какие серьезные процессы - волнуется бизнес, волнуются инвесторы, и это, конечно же, влияет на стабильность в стране. Есть попытки ее расшатать, попытки ослабить Россию, вести политику сдерживания. И многие наши так называемые партнеры уже потирают руки, как они будут работать с Россией без Путина", - сказала Матвиенко.

Поэтому предложенная Терешковой поправка своевременна, считает спикер.

Предположения о том, что поправки в Конституцию решили внести, "чтобы сохранить Путина у власти", она назвала безосновательными.

"Если бы президент РФ просто хотел остаться у власти, поверьте, законных способов это сделать более чем достаточно. И это можно было сделать, не затрагивая Конституцию. И в данном случае предложен честный и прямой путь", - считает Матвиенко.