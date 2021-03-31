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По делу о взрыве в Зеленодольске задержали врача психдиспансера

По делу о взрыве в Зеленодольске задержали врача психдиспансера
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали подозреваемую по делу о взрыве газа в многоквартирном доме в татарстанском Зеленодольске, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.

"Зеленодольского врача, которая не приняла в психдиспансер пенсионера, грозившего уничтожить свою квартиру, задержали", - сказал собеседник агентства.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу из официальных источников.

По информации местных СМИ, задержана заведующая отделением медико-социальной реабилитации психоневрологического диспансера.

Взрыв в Зеленодольске

Вечером в понедельник, 29 марта, в девятиэтажном одноподъездном жилом доме в Зеленодольске произошел взрыв газа, от которого обрушились семь квартир на седьмом и восьмом этажах. Погибли два человека, еще четверо находятся в больнице.

По предварительным данным, в день трагедии родственники пожилого хозяина квартиры, где произошел взрыв, доставили его в психдиспансер с жалобами на то, что он злоупотребляет алкоголем и угрожает уничтожить квартиру. Однако сотрудники учреждения отказали в госпитализации.

Возбуждены уголовные дела по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В качестве основной версии произошедшего следствие рассматривает утечку бытового газа.

В доме проживают 96 человек. После взрыва были эвакуированы 69 жильцов.

Зеленодольск Татарстан

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