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Пьяного авиадебошира сняли с рейса Владивосток - Москва

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Полиция в аэропорту Владивостока сняла с вылетавшего в Москву рейса нетрезвого пассажира, буянившего в самолете, сообщило Дальневосточное следственное управление (ДВСУ) СКР на транспорте.

По информации следствия, в четверг был снят с борта самолета 32-летний житель Саратовской области, который был сильно пьян и нарушал общественный порядок, говорится в сообщении.

ДВСУ СКР проводит доследственную проверку по этому факту.

Вылет самолета из-за авиадебошира был задержан, уточнили "Интерфаксу" в управлении.

СКР Владивосток Москва

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