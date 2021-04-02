"Роснефть" перевела "Таймырбурсервис" на "Восток Ойл"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Юридическое лицо арктического проекта "Роснефти" - ООО "Восток Ойл" стало владельцем 100% ООО "Таймырбурсервис" (ТБС), следует из данных ЕГРЮЛ.

"Таймырбурсервис" входит в АО "Таймырнефтегаз" (ТНГ), которые "Роснефть" в декабре 2020 года купила у ООО "Независимая нефтегазовая компания-Холдинг" (ННК) бизнесмена Эдуарда Худайнатова.

Группа ТНГ была приобретена в целях формирования проекта "Восток Ойл". ТНГ является владельцем лицензий на пользование недрами на Пайяхском, Иркинском и ряде менее крупных месторождений.

"Роснефть" уже включила в "Восток Ойл" ряд своих активов на севере Красноярского края: Западно-Иркинский участок с запасами нефти 0,5 млрд тонн, месторождения Ванкорского кластера. К настоящему моменту на балансе актива уже порядка 20 лицензий.