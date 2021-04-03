В Ростовской области начались поиски матери, державшей дочь на привязи

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Полиция Ростовской области ищет женщину, которая якобы не кормила и держала на привязи свою дочь, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как сказал представитель пресс-службы, отвечая на вопрос "Интерфакса" об инциденте, сотрудники полиции "изъяли ребенка и поместили в лечебное учреждение". Выясняются все обстоятельства случившегося, отметили в МВД.

Со своей стороны пресс-служба прокуратуры Ростовской области сообщает, что участникам организованной по этому инциденту проверки предстоит дать оценку работы органов профилактики и родителей ребенка.

Ранее в местных СМИ и соцсетях появилась информация, что в Новошахтинске (Ростовская область) мать держала свою 8-летнюю дочь на привязи, не кормила и не давала ей воды.