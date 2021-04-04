На сооружение водопроводов в Кемеровской области выделили 278 млн руб.

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Кемеровская область получит 278 млн рублей на строительство новых магистральных водопроводов в районах, испытывающих проблемы с подачей воды, соответствующее распоряжение пописал премьер России Михаил Мишустин.

Об этом в воскресенье сообщил сайт кабинета министров.

Отмечается, что необходимая коммунальная инфраструктура будет создана в Крапивинском и Промышленновском муниципальных округах. По проектам уже получены положительные заключения государственной экспертизы. Строительные работы планируется завершить в 2022 году, сказали в правительстве.

Принятое решение позволит обеспечить десятки тысяч человек качественной питьевой водой, а также снизит ее потери при транспортировке до потребителей.

В кабмине отметили, что мероприятия по замене изношенных сетей включены в программу социально-экономического развития Кузбасса, утвержденную Мишустиным 6 марта в ходе рабочей поездки в регион.

Документ содержит комплекс мер, нацеленных на повышение качества жизни людей, решение инфраструктурных и экологических проблем, стимулирование инвестиционной активности.

Общая стоимость инициатив, включенных в программу, - более 51 млрд рублей.