Суд закрыл дело подельника экс-сотрудника ФСБ Черкалина за сроком давности

Адвокат добился возвращения Андрею Васильеву и его семье большей части имущества

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Московский гарнизонный военный суд прекратил уголовное преследование бывшего сотрудника управления "К" ФСБ Андрея Васильева за истечением срока давности и вернул ему и его родственникам почти все имущество, которое раньше было арестовано, пишет "Коммерсантъ".

Васильев был одним из троих задержанных в 2019 году по делу бывшего начальника 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности ФСБ, бывшего подполковника Кирилла Черкалина. Черкалин ранее признал вину, и в апреле тот же суд приговорил его к семи годам колонии. Дело Васильева и еще одного бывшего сотрудника СЭБ ФСБ Дмитрия Фролова были выделены в отдельное производство.



Суд установил, что мошенничество в особо крупном размере, которое вменяют Васильеву, было окончено 11 декабря 2011 года и истек десятилетний срок давности для преследования по ч. 4 ст. 159 УК. В связи с этим суд удовлетворил ходатайство защиты и 27 декабря освободил Васильева от уголовного преследования по не реабилитирующим его основаниям и освободил из-под домашнего ареста, пишет газета.

Адвокат Васильева Александр Гофштейн подал ходатайство о возвращении его клиенту и его семье имущества, которое ранее арестовали для обеспечения исков потерпевших, поскольку арест имущества "не может продолжаться за пределами сроков уголовного преследования".

Суд удовлетворил и эту просьбу и постановил вернуть Васильеву несколько десятков участков земли - в основном в Истринском и Одинцовском городских округах, с десяток жилых домов и квартир в Москве и Подмосковье, банковские счета с примерно $10 млн, Lexus LX-450 и набор наручных часов брендов Breguet, Tourbillon, Hublot и Rolex, пишет издание.

Одновременно суд взыскал с Васильева 1,5 млн рублей, потраченные на экспертизу, которая установила по его делу ущерб размере 637,8 млн рублей. 24 декабря Хорошевский суд Москвы удовлетворил требование Генпрокуратуры и конфисковал часть активов семьи Васильева, оставив ей все нажитое после его увольнения из ФСБ в 2014 году.

Представитель Генпрокуратуры Милана Дигаева сказала "Коммерсанту", что решение о снятии ареста с имущества Васильева, скорее всего, будет обжаловано. Потерпевшие по делу бизнесмены Сергей Гляделкин и Игорь Ткач намерены судиться с Васильевым в гражданском порядке.

Адвокат Дмитрия Фролова Андрей Андрусенко сказал, что будет добиваться для подзащитного оправдательного приговора.

По версии следствия, в 2011 году Черкалин, Васильев и Фролов пригрозили партнерам по бизнесу Гляделкину и Ткачу уголовным делом и вынудили передать им доли в своей компании "Юрпромконсалтинг", владеющей квартирами в новостройках в Москве. Черкалину и Фролову вменяли также получение взяток.

Ранее сообщалось, что у Черкалина было конфисковано имущество стоимостью 6,3 млрд рублей. Речь шла о 800 млн рублей, $72 млн и 8 млн евро наличными, пяти квартирах, двух загородных домах, шести земельных участков общей площадью 7 тыс. 116 кв.м, 14 нежилых помещений, а также двух автомобилей.