В Москве назвали бездоказательными обвинения в причастности к кибератаке на Бундестаг

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Сообщения немецких СМИ о том, что Россия причастна к хакерским атакам на компьютеры депутатов Бундестага, не подкреплены доказательствами, заявили в МИД России.

"Расцениваем это как очередной запуск западными СМИ заезженной пластинки о "русских хакерах". Популярный там литературный прием "хайли лайкли" возведен в квадратную степень: указывается о вероятной ответственности некоей группировки Ghostwriter, которая, в свою очередь, возможно, связана с Россией", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

В заявлении подчеркивается, что не было представлено ни доказательств, ни ссылок на источники.

В МИД РФ отметили, что "германской стороне известны контакты российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), который является уполномоченным органом по взаимодействию Российской Федерации с органами иностранных государств, международными неправительственными организациями и иностранными организациями, осуществляющими деятельность в области реагирования на компьютерные инциденты".

"Однако, судя по всему, официальные запросы в НКЦКИ в очередной раз не направлялись. Гораздо проще безосновательно возложить вину на Россию, чем реально сотрудничать с нашей страной", - говорится в комментарии Захаровой.

В конце марта журнал Spiegel сообщил, что компьютеры семи депутатов бундестага и более 30 депутатов земельных парламентов подверглись атаке хакеров. По информации издания, речь идет о группе хакеров под названием Ghostwriter. "Службы безопасности подозревают, что за атакой стоит российская спецслужба ГРУ", - писал журнал.

Согласно публикации, атака была произведена через фишинговые письма. Пока не известно, удалось ли атаковавшим похитить данные.