Почти 350 тыс. пациентов лечатся от COVID-19 в России

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В России на данный момент проходят лечение от коронавируса около 350 тыс. человек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"На сегодняшний день медицинскую помощь в стране получают 347 тыс. пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Это достаточно большая цифра. 72% пациентов получают данную помощь в амбулаторных условиях", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного Совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса во вторник.

Он добавил, что на деньги, выделенные правительством на амбулаторное обеспечение лекарствами, всеми регионами закуплены средства для лечения коронавируса. Перебоев с лекарственным обеспечением субъекты РФ не отмечают, сказал Мурашко.

По словам министра здравоохранения, с конца марта наблюдается рост числа госпитализированных пациентов. Общее количество больных не растет.

"Хочу отметить, что для лечения пациентов сегодня развернуто 115 тысяч коек, и достаточное количество резервных коек - 15%. Мы научились своевременно возвращать койки для лечения пациентов с неинфекционными заболеваниями и перепрофилировать их при необходимости", - подчеркнул Мурашко.