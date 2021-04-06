Полицейские задержали пенсионерку, готовившую пищу на Вечном огне

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Пенсионерка задержана в Подмосковье по подозрению в надругательстве над местом захоронения у Вечного огня, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками полиции задержана женщина, которая у мемориала "Скорбящая мать", расположенного в центре Пушкино, занималась приготовлением пищи на Вечном огне. Ею оказалась жительница города Красноармейска 1956 года рождения", - сказала Петрова журналистам.

Также она сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо арестом на срок до трех месяцев.

Ранее сообщалось, что подмосковная полиция разыскивает женщину, жарившую на Вечном огне яичницу. Региональная прокуратура начала проверку по факту инцидента.