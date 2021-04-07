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Землетрясение с магнитудой 9,9 произошло на севере Байкала

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение энергетическим классом 9,9 магнитудой по формуле 3,2 произошло в ночь на среду в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия, сообщается на сайте Байкальского филиала единой геофизической службы РАН.

Согласно оперативным данным, подземный толчок был зафиксирован 7 апреля в 00:21 по местному времени (6 апреля 19:21 мск). Эпицентр находился в 71 км северо-восточнее крупного поселка Нижнеангарск на северном берегу озера Байкал.

Как ранее сообщалось, последние полгода в Байкальской рифтовой зоне, где предположительно идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, наблюдается увеличение сейсмоактивности.

Протяженность Байкальской рифтовой зоны составляет около 1,5 тыс. км, в центральной части находится озеро Байкал, в южной - озеро Хубсугул (Монголия), где 12 января 2021 года произошло землетрясение магнитудой 6,8 и до настоящего времени фиксируются афтершоки.

Байкал Бурятия Нижнеангарск

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