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За сутки в России зарегистрировали еще 8 294 случая COVID-19

За сутки в России зарегистрировали еще 8 294 случая COVID-19
Архивное фото
Фото: Марина Молдавская/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8 294 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

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За минувшие сутки в России от коронавируса умерли 374 человека, по выздоровлении из больниц были выписаны 9 445 пациентов.

В Москве зарегистрированы 1 585 новых случаев COVID-19 за сутки, 51 человек скончался, 1 551 пациент выздоровел.

Наименьшие показатели зафиксированы в Еврейской АО (три случая), в Чукотском АО (два) и в Тыве (один). Ни одного случая заболевания не зафиксировано в Ненецком АО.

Еще 705 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 570 - в Московской области, 247 - в Нижегородской области, 241 - в Ростовской области, 198 - в Самарской области, 195 - в Воронежской области, 167 - в Иркутской области, 146 - в Саратовской области, 127 - в Свердловской области, 123 - в Красноярском крае, 121 - в Челябинской области, 113 - в Пермском крае, 107 - в Волгоградской области, 104 - в Краснодарском крае, 102 - в Башкирии, 101 - в Пензенской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

С начала распространения коронавируса в РФ зарегистрировано 4 млн 606 тыс. 162 случаев коронавирусной инфекции, 101 480 умерших и 4 млн 229 тыс. 480 выписанных.

Хроника коронавируса. Апрель.

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