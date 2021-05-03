Ракетные войска России проведут более 100 учений до конца года

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Более 100 различных учений планируется провести в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) в летнем периоде обучения. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В летнем периоде обучения в Ракетных войсках стратегического назначения будет проведено более 30 тактических учений с ракетными полками и свыше 70 тактико-специальных учений с воинскими частями обеспечения и охраны", - уточнили в сообщении.

Отмечается, что учения будут проводиться в сложной обстановке, в том числе с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств.

"В подразделениях обеспечения продолжительность отработки задачи полевого выхода будет увеличена до месяца. Кроме того, возрастёт и количество проводимых учений как полковых, так батальонных и ротных", - добавили в департаменте.

В ведомстве сообщили, что в РВСН продолжится практика внезапных проверок боевой готовности.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

Ранее в РВСН начались контрольные итоговые проверки более чем в 80 воинских частях.