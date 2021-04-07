Экс-полицейский из Волгограда осужден на 16,5 лет за наркоторговлю

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Дзержинский суд Волгограда вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику отдела по контролю за оборотом наркотиков, которого уличили в сбыте "синтетики", сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, в 2016 году подозреваемый, уже после увольнения из полиции, привлек своего бывшего стажера к продаже наркотиков через интернет. В частности, сообщники распространяли сильнодействующие синтетические наркотики и психотропные вещества в Волгограде, Волжском и Камышине. Таким образом мужчины заработали более 15,5 млн рублей.

Суд признал наркоторговца виновным по разным частям статьи 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств организованной группой), а также по ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация денег, полученных преступным путем, в особо крупном размере). Ему назначено 16,5 лет колонии строго режима и штраф в 400 тыс. рублей.

Ранее суд приговорил сообщника экс-полицейского к девяти годам колонии строго режима.