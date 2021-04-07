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Таксист получил 2 года колонии за бросок ограждением в росгвардейца на акции

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии таксиста Валерия Евсина за применение насилия к сотруднику Росгвардии на несанкционированной акции 23 января в столице, сообщила "Интерфаксу" в среду пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Пресс-секретарь отметила, что судебный процесс проходил в особом порядке - то есть без изучения доказательств, поскольку подсудимый признал вину.

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Водитель такси Евсин был арестован 29 января за то что он, по версии следствия, в ходе несанкционированной акции бросил металлическое ограждение в сотрудника Росгвардии.

В Москве 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли несогласованные властями акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, применении насилия к представителям власти и о хулиганстве.

Акции в поддержку Алексея Навального

13
НовосибирскЕкатеринбургСанкт-ПетербургЯкутскМоскваИвановоВладивостокХабаровскЕкатеринбургКемеровоТомскЕкатеринбургСочи
Новосибирск
Москва Валерий Евсин

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