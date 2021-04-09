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Соратники Навального сообщили о выселении нижегородского штаба из офиса

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники штаба Навального в Нижнем Новгороде сообщили, что с ними расторгли контракт на аренду помещения, и неизвестные в пятницу вынесли из штаба закрытые коробки.

По словам активистов, собственницу помещения, которое штаб занимал четыре года, убедили расторгнуть договор аренды. По их данным, это якобы произошло после разговора предпринимательницы с одним из областных чиновников.

Позже активисты опубликовали видео, как неизвестные выносят из помещения закрытые коробки, предположительно, с вещами из штаба.

"Выносят коробки из штаба и грузят в "ГАЗель", - написали активисты, отметив, что незнакомцы не имели "никаких опознавательных знаков, никакой формы", а также не дали "никаких комментариев". В штабе даже не знают, что было в коробках.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием о произошедшем со стороны правоохранительных органов.

Нижний Новгород Алексей Навальный

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