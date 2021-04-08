Россияне стали почти вдвое чаще банкротиться в 2021 году

Рост числа банкротств ускоряется

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российские суды в первом квартале 2021 года признали банкротами 40 569 граждан РФ, включая индивидуальных предпринимателей. Это в 1,8 раза больше, чем в первом квартале 2020 года, следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве).

В январе-марте 2020 года прирост составлял 68% к аналогичному периоду 2019 года.

Всего за время существования судебной процедуры личного банкротства (с октября 2015 года по март 2021 года) несостоятельными стали 322 849 российских гражданина.

Граждане, как правило, сами инициируют свое банкротство, в отличие от компаний, где заявителями чаще выступают кредиторы. В первом квартале 2021 года в 95,3% случаев соответствующее заявление подавали сами граждане, с подачи кредиторов банкротство началось в 3,7% дел, налоговых органов - в 1%.

"Расширение потребительского банкротства, инициированное самими должниками, на мой взгляд, естественный процесс в условиях, когда число потенциальных банкротов как минимум втрое превышает количество прошедших процедуру. Думаю, не ошибусь, если предположу, что население получает существенно больше кредитов (в штуках), чем компании. Поэтому хватает клиентов и на льготную ипотеку, и на реструктуризации, и на банкротство", - говорит руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.

Регионами-лидерами по темпам роста числа судебных банкротств граждан в первом квартале 2021 года стали Хакасия (рост в 10 раз - с 13 банкротов в первом квартале 2020 года до 130 в аналогичном периоде 2021 года), Крым - в семь раз (с 15 до 104), Чечня - в 6,5 раз (с 2 банкротов до 13), Карачаево-Черкесия - в четыре раза с 13 до 51 банкрота.

В абсолютных цифрах лидируют Москва - 2224 банкрота за январь-март 2021 года (53,3% к первому кварталу 2020 года), Московская область - 2176 (+70,1%), Краснодарский край - 2109(+79,3%), Самарская область - 1887(+97,4%), Санкт-Петербург - 1747(+91,3%) и Башкортостан - 1720 (+76,2%).

Внесудебных банкротств стало меньше

С 1 сентября 2020 года россиянам стала доступна процедура внесудебного банкротства через многофункциональные центры (МФЦ). Она возможна, если размер долгов укладывается в лимит от 50 до 500 тыс. рублей, а ранее приставы прекратили исполнительное производство, не обнаружив у должника имущества. Процедура длится полгода и завершается признанием долгов безнадежными ко взысканию.

Всего с сентября прошлого года были начаты 2989 процедур внесудебного банкротства гражданина. Больше всего их стартовало в Санкт-Петербурге (569), Москве (387), Алтайском крае (385), Тюменской (319) и Ленинградской областях (305), в Татарстане и Башкирии (237 и 236 соответственно).

В первом квартале 2021 года были завершены первые 342 процедуры внесудебного банкротства граждан.

Число возбужденных процедур внесудебного банкротства в январе-марте 2021 года сократилось на 17,2% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года - МФЦ опубликовали 1175 соответствующих сообщения. При этом сократилось на 52,3% количество возвратов, и, соответственно, доля начатых процедур выросла с 32,8% до 45,9%.

"Снижение активности подачи заявлений можно объяснить тем, что граждане разобрались в критериях допуска и осознали, что они им не соответствуют", - считает Юхнин.

Внесудебное банкротство - это принципиально новый институт в российском законодательстве, отмечал замминистра экономического развития Илья Торосов, поэтому неудивительно, что граждане пока не активно используют этот механизм. "Мы прогнозировали достаточно плавный рост числа граждан, которые захотят и смогут воспользоваться внесудебной процедурой банкротства, - говорил он журналистам. - К тому же только в марте стали появляться первые завершенные процедуры внесудебного банкротства. Это может быть примером для граждан, достаточно настороженно относящихся к процедуре, или для тех, кто пока "в раздумьях".