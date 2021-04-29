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В Госдуме предложили упростить процедуру внесудебного банкротства

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Госдуме предложили упростить процедуру внесудебного банкротства для пенсионеров и малоимущих россиян с доходами менее двух прожиточных минимумов. Такие граждане смогут инициировать внесудебное банкротство даже если у них нет имущества, на которое можно обратить взыскание по исполнительным документам.

Авторами внесенного в парламент законопроекта стали депутаты Наталья Костенко, Ольга Савастьянова и Иван Демченко, представляющие "Единую Россию".

С 1 сентября 2020 года граждане получили возможность банкротиться без суда, если, во-первых, их долг составляет 50-500 тысяч рублей, и, во-вторых, ранее приставы прекращали в отношении них исполнительное производство из-за отсутствия имущества.

Из-за последнего условия процедура внесудебного банкротства оказалась недоступна для многих пенсионеров и граждан, чьи доходы равны или меньше прожиточного минимума. В отношении них исполнительное производство не оканчивается, так как они ежемесячно получают деньги (заработную плату, пенсию или иной доход), и приставы частично списывают эти средства для погашения долга. Это приводит к тому, что у граждан не остается достаточно денег для оплаты коммунальных услуг, минимального количества продуктов и других потребностей, следует из пояснительной записки.

Авторы законопроекта приводят данные Росстата на сентябрь 2020 года, согласно которым число россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале прошлого года достигло 19,9 млн человек (на 1,3 млн человек больше по сравнению с предшествующим кварталом).

С сентября 2020 года по апрель 2020 года в России были начаты 2989 процедур внесудебного банкротства гражданин. Больше всего их стартовало в Санкт-Петербурге (569), Москве (387), Алтайском крае (385), Тюменской (319) и Ленинградской областях (305), в Татарстане и Башкирии (237 и 236 соответственно). В первом квартале 2021 года были завершены первые 342 процедуры внесудебного банкротства граждан, свидетельствуют данные "Федресурса".

Госдума Единая Россия

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