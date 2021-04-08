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Правительство попросили установить порядок утверждения алфавитов языков коренных народов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Госдума примет в третьем чтении закон о языках коренных малочисленных народов России после того, как получит из правительства порядок утверждения алфавитов и правил орфографии этих языков, сообщил председатель думского комитета по делам национальностей Валерий Газзаев.

"Мы все рассчитываем, что правительство в самое ближайшее время представит в Государственную думу порядок утверждения алфавитов, и после его широкого обсуждения на площадке парламента закон будет подготовлен к принятию в третьем чтении", - сказал он.

Он напомнил, что депутаты возглавляемого им комитета предложили правительству подготовить эти документы.

Второе чтение поправок в закон о языках народов России прошло в 2020 году.

"Цель подготовленного законопроекта - создать все необходимые условия для дальнейшего сохранения и развития языков нашей страны и создания нового поколения учебников по родным языкам", - подчеркнул Газзаев.

Госдума правительство Валерий Газзаев

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