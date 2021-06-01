Кабмин РФ будет утверждать правила орфографии языков малочисленных народов

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Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Государственная Дума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, по которому правительство РФ получает право утверждать нормы языков коренных малочисленных народов России - в том числе Севера, Сибири и Дальнего Востока.

По новому закону кабмин будет, в частности, утверждать правила орфографии и пунктуации этих языков. Соответствующие изменения вносятся в закон "О языках народов Российской Федерации".

Авторы законодательной инициативы отмечали, что сейчас утверждение алфавитов и правил языков коренных малочисленных народов России не прописано в законодательстве. Этот пробел, говорилось в пояснительной записке, затрудняет изучение, обучение и использование этих языков, что ведет к их возможному исчезновению.

Сейчас по закону о государственном языке правительство РФ определяет порядок утверждения норм современного русского литературного языка, правил орфографии и пунктуации.