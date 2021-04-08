Концерн "Покровский" намерен оспаривать уголовное преследование его владельца

Владелец компании находится за границей

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В ростовском агропромышленном концерне "Покровский" "Интерфаксу" подтвердили, что в компании прошли обыски по уголовному делу, возбуждение дела назвали незаконным и пообещали оспорить его. 7 апреля о следственных действиях на предприятии сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Первоначально мы узнали о возбуждении дел из СМИ, а только потом из текстов постановлений о проведении обысков в здании концерна и Каневском сахарном заводе. Текстом постановления о возбуждении дела мы не располагаем", - сообщили "Интерфаксу" в "Покровском".

Там добавили, что дело связано "якобы с попытками совершить ряд действий по подкупу свидетеля и получению контроля над ООО ОПХ "Слава Кубани"". Титов днем ранее написал, что дело в отношении владельца "Покровского" Андрея Коровайко и нескольких его подчиненных возбуждено о вымогательстве.

Владелец концерна Андрей Коровайко в настоящее время находится за границей: "он давно там живет".

"Концерн работает штатно. Мы системообразующее предприятие. Надежный партнер для всех участников рынка как российского, так и внешнего, банков. Концерн работодатель для 10 тысяч человек. Идет посевная весенняя кампания. Подготовка элеваторов и сахарных заводов к сезону", - добавил представитель "Покровского".

В компании считают, что вокруг нее сформировалось негативное информационное поле, и собираются защищать интересы свои и своих сотрудников, "доказывая в судах, надзорных органах факты незаконности возбуждения уголовного дела, нелепости и абсурдности изложенных извращенных обстоятельств в постановлениях и иных процессуальных документах".

Собеседник агентства уточнил, что уже готовятся жалобы и процессуальные обращения, привлекаются общественные организации и СМИ.

Концерн "Покровский" входит в российский топ-10 по объему обрабатываемой земли. В него входят 22 хозяйства в 15 районах Краснодарского края. В собственности концерна - 240 тысяч га земель. Годовой валовой сбор сельхозпродукции составляет 2,5 млн тонн. Приоритетное направление деятельности концерна - аграрный бизнес.