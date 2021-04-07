На владельца агроконцерна "Покровский" завели уголовное дело о вымогательстве

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В отношении владельца ростовского агропромышленного концерна "Покровский" Андрея Коровайко и нескольких его подчиненных возбуждено уголовное дело о вымогательстве, в компании проходят "масштабные обыски", сообщил в фейсбуке бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По его сведениям, предпринимателей заподозрили в вымогательстве имущества и рейдерских захватах сельхозпредприятий.

Подробности в сообщении не приводятся. Бизнес-омбудсмен отметил, что еще в 2019 году были направлены в Генпрокуратуру обращения нескольких фермеров из разных регионов ЮФО, которые жаловались на инициируемое руководителями концерна административное давление, в том числе с привлечением правоохранительных органов.

"Интерфаксу" пока не удалось узнать подробности в правоохранительных органах и подтвердить в самой компании информацию об обысках.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, обыски в ростовском офисе компании проводят сотрудники УФСБ региона при поддержке Росгвардии.

Концерн "Покровский" входит в российский топ-10 по объему обрабатываемой земли и включает 22 хозяйства в 15 районах Краснодарского края. В собственности концерна - 240 тыс. га земель. Годовой валовой сбор сельхозпродукции составляет 2,5 млн тонн. Приоритетное направление деятельности концерна - аграрный бизнес.