Переданный под управление Росимущества агроконцерн "Покровский" обновил руководство

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Агроконцерн "Покровский", активы которого в 2023 году были переданы под управление Росимущества по решению суда, обновил топ-менеджмент.

Смена руководства началась в декабре 2023 года, сообщила пресс-служба концерна. По представлению Росимущества управляющей компанией для юрлиц, входящих в концерн, стало ООО "Агрокомплекс Лабинский" (Краснодарский край). Гендиректором управляющей компании назначен Алексей Скоробогатов, прежде занимавший руководящие должности в группе "Черкизово" и "Деметра-Холдинге".

Директором по операционной деятельности (отвечает за стабилизацию работы предприятий "Покровского" и за стратегию развития агрогруппы) стала Лариса Сулацкая. С 2021 по 2023 года она была исполнительным директором группы "Юг Руси" (один из ведущих производителей подсолнечного масла в России), до этого 25 лет работала на руководящих должностях в банковском секторе.

Теперь в сферу полномочий Сулацкой вошел в том числе растениеводческий бизнес.

Площадь сельхозугодий "Покровского" составляет 215,6 тысячи га (частично в аренде), посевная - 192,46 тысячи га. Агрокомплекс "Лабинский" продолжит выращивать зернобобовые культуры, сахарную свеклу, масличные, а также технические культуры. Стоит задача по выкупу земельных паев. Расширение собственных площадей идет также за счет сделок по новым участкам.

Направление "Животноводство" возглавил Виталий Палатов, менеджер с 15-летним опытом работы в российском АПК. Он работал в агрохолдинге "НАПКО" (входит в группу "Черкизово"), в компании "Барнаульский пищевик" (один из крупнейших мясопереработчиков Алтайского края), в ООО "Свинокомплекс "Волжский" (Ульяновская область). Агрокомплекс "Лабинский" управляет 7 фермами крупного рогатого скота (27,2 тысячи голов, в том числе 10,4 тысячи фуражных коров) и двумя свинокомплексами (54,4 тысячи голов свиней).

Руководителем сахарного подразделения, в которое входят три сахарных завода ("Каневсксахар", "Тимашевский сахарный завод" и сахарный комбинат "Курганинский") стал Виталий Артамонов, стаж которого в сфере переработки сахаристых веществ превышает 30 лет. Он работал директором Усть-Лабинского сахарного завода "Свобода" (входит в ГК "Прогресс Агро"), гендиректором Новопокровского сахарного завода (ОАО "Викор", входит в ГК "Доминант"). Мощность переработки АО "Каневсксахар" составляет 7,2 тысячи тонн свеклы в сутки и 744,5 тысячи тонн в год, ООО "Тимашевский сахарный завод" - соответственно 6,9 тысячи и 662,4 тысячи тонн, ЗАО "Сахарный комбинат "Курганинский" - 4,4 тысячи и 294,6 тысячи тонн.

Службу механизации возглавил Дмитрий Волков, который имеет большой опыт руководства техническими службами крупных агрокомпаний, в частности, "Юга Руси". Автопарк "Покровского" - 10 тысяч единиц техники в разной степени исправности.

Сейчас продолжается аудит и оценка стоимости активов концерна "Покровский", переданных под управление Росимущества по решению Лабинского городского суда Краснодарского края в октябре 2023 года.

Концерн "Покровский" - многопрофильный агрохолдинг, один из самых крупных на юге России. Основные производственные активы сосредоточены в Краснодарском крае.

"Покровский" специализируется на растениеводстве, молочном и мясном животноводстве, производстве сахара, а также мясопереработке. Помимо семи ферм крупного рогатого скота, двух свинокомплексов и трех сахарных заводов, в концерн входят шесть элеваторов, молочное производство и мясоперерабатывающий завод.

Согласно открытым источникам, владельцами агрохолдинга были Андрей Коровайко и члены его семьи, а также Аркадий, Маргарита и Олег Чебановы.