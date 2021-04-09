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Московский школьник получил условный срок по делу об изготовлении бомбы

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Тушинский суд Москвы признал 16-летнего школьника виновным по делу об изготовлении взрывного устройства в 2018 году, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Марина Свиридова.

Ему назначено два года и три месяца лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штраф в 10 тысяч рублей.

Школьника задержали 2 ноября 2018 года, когда ему было еще 14 лет. По данным СМИ, он придерживался анархистских взглядов, а следствие вышло на него, расследуя взрыв 31 октября того же года в здании ФСБ в Архангельске. Сообщалось, что устроивший взрыв 17-летний студент и школьник могли общаться в интернете.

По словам осведомленного источника "Интерфакса", в квартире школьника на улице Свободы был обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.

Подростку вменили незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ (222.1 УК РФ, 223.1 УК). Как сообщал "Интерфаксу осведомленный источник, в его квартире на улице Свободы был обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.

Сначала он был арестован, в октябре 2019 года Мосгорсуд перевел его под домашний арест.

Москва Тушинский суд ФСБ Архангельск

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