Врио главы Ульяновской области отправил в отставку кабмин региона

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских издал распоряжение об отставке регионального правительства.

Соответствующий документ, датированный 8 апреля, распространила пресс-служба областного правительства в своем телеграм-канале.

Согласно документу, первый заместитель губернатора и остальные его заместители продолжат исполнение полномочий.

8 апреля президент РФ принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова на основании его заявления. В ходе телеобращения к землякам он сообщил о намерении баллотироваться в депутаты Государственной думы РФ.

Врио главы Ульяновской области назначен Русских.