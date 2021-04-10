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Врио главы Ульяновской области отправил в отставку кабмин региона

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских издал распоряжение об отставке регионального правительства.

Соответствующий документ, датированный 8 апреля, распространила пресс-служба областного правительства в своем телеграм-канале.

Согласно документу, первый заместитель губернатора и остальные его заместители продолжат исполнение полномочий.

8 апреля президент РФ принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова на основании его заявления. В ходе телеобращения к землякам он сообщил о намерении баллотироваться в депутаты Государственной думы РФ.

Врио главы Ульяновской области назначен Русских.

Ульяновская область Алексей Русских

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