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Советника красноярского губернатора заподозрили в злоупотреблениях

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Красноярская полиция по материалам ФСБ возбудила уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего руководителя регионального управления одной из федеральных бюджетных организаций, сообщает пресс-служба краевого главного управления МВД.

Как пояснил "Интерфаксу" информированный источник, речь идет об экс-руководителе центра стандартизации, метрологии и испытаний Василии Моргуне, который с 2007 года по 2011 год был депутатом красноярского Заксобрания, а в настоящее время является советником губернатора.

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По данным пресс-службы краевого управления МВД, чиновник в 2016 году заключил договор с аффилированной организацией на покупку двух установок для смешивания газов, а в 2020 году купил у этой же организации бывшую в употреблении и бесполезную установку по завышенной цене.

Тем самым чиновник причинил ущерб учреждению на 765 тыс. рублей, сообщает пресс-службаю Возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностным полномочиями".

Суд арестовал подозреваемого до 30 мая.

Ранее полиция сообщала, что был задержан чиновник, которого подозревают в заключении 128 прямых договоров с аффилированными с ним организациями, за счет чего подозреваемый получил 6,5 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностным полномочиями. Информированный источник сообщил агентству, что фигурантом этого дела также является Моргун.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением информации о причастности Моргуна к данным преступлениям.

Красноярский край ФСБ

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