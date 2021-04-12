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Аэропорт Якутска возобновил работу в штатном режиме

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Якутск", который в воскресенье не принимал самолеты из-за непогоды, возобновил работу, сообщает пресс-службе аэропорта.

"Несмотря на последствия сильного снегопада, аэропорт работает в штатном режиме. Авиакомпании, принявшие решение отложить рейсы в Якутск, начали прибывать в аэропорт начиная с 5 утра", - говорится в сообщении.

Так, уже прибыли рейсы авиакомпании S7. Рейсы авиакомпании "Якутия" ожидаются во второй половине дня.

"Службы аэропорта два дня работали в круглосуточном усиленном режиме, взлетно-посадочная полоса оперативно расчищалась", - отмечается в релизе.

Как ранее сообщалось, по метеоусловиям, а также по регламенту, аэропорт в Якутске был закрыт с 14 часов 11 апреля до 4 утра 12 апреля. Было перенесено прибытие пяти рейсов из Москвы, Новосибирска, Владивостока и Санкт-Петербурга.

Якутск Якутия

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