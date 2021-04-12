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Пассажиры лайнера с разгерметизовавшейся кабиной доставлены в Петербург

Для их перевозки выделили резервный борт

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Азурэйр" выделила для пассажиров вернувшегося накануне из-за технических проблем в порт вылета рейса "Сочи - Петербург" резервный авиаборт, сообщает пресс-служба сочинского аэропорта в понедельник.

Авиарейс благополучно приземлился в Петербурге.

Ранее сообщалось, что экипаж рейса "Сочи - Петербург" при вылете из аэропорта отправления принял решение о возвращении из-за возможной герметизации кабины.

Петербург Сочи

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