Пассажиры лайнера с разгерметизовавшейся кабиной доставлены в Петербург
Для их перевозки выделили резервный борт
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Азурэйр" выделила для пассажиров вернувшегося накануне из-за технических проблем в порт вылета рейса "Сочи - Петербург" резервный авиаборт, сообщает пресс-служба сочинского аэропорта в понедельник.
Авиарейс благополучно приземлился в Петербурге.
Ранее сообщалось, что экипаж рейса "Сочи - Петербург" при вылете из аэропорта отправления принял решение о возвращении из-за возможной герметизации кабины.