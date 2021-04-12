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Эксперты Европейского агентства лекарств осмотрят производство "Спутника V"

Эксперты Европейского агентства лекарств осмотрят производство "Спутника V"
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) намерены посетить производственные площадки, где изготавливается вакцина "Спутник V", им будет оказано содействие, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

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"Они уже посетили две клиники в Москве, где проводилась третья фаза клинических исследований "Спутника V", им была предоставлена вся запрашиваемая информация", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе посещения медицинских учреждений эксперты разговаривали с врачами и медперсоналом, смотрели карты добровольцев. "Можно сказать, что идет конструктивный диалог", - сказал источник.

Собеседник агентства не исключил, что работа экспертов в России может продлиться более недели.

О визите 10 апреля группы экспертов EMA в Россию ранее сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Как сообщалось, 29 января Россия обратилась в EMA для регистрации вакцины "Спутник V" в Европейском союзе. В начале марта стало известно о запуске процедуры постепенной экспертизы российской вакцины. EMA проведет оценку соответствия вакцины "Спутник V" установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству.

2 февраля 2021 года The Lancet, один из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира, опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины "Спутник V", подтверждающие ее эффективность на уровне 91,6% и безопасность. Вакцина предоставляет полную защиту против тяжелых случаев заболевания коронавирусом.

Некоторые государства ЕС уже одобрили применение "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. В настоящее время вакцина зарегистрирована в Венгрии и Словакии. Для экстренного применения она зарегистрирована в 59 странах мира.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 12 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
EMA Спутник V

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