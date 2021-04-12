ВОЗ проверит производство "Спутника V" в мае-июне

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Эксперты Всемирной организации здравоохранения проведут инспекцию производства вакцины "Спутник V" в мае и июне, следует из плана ВОЗ по оценке вакцин от коронавируса.

В документе говорится также о том, что решение по оценке российской вакцины будет принято после получения всех данных и проведения инспекций. Некоторые встречи в рамках данного процесса уже проведены.

Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) намерены посетить производственные площадки, где изготавливается вакцина "Спутник V".

Новость дополняется