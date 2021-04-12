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Президент предложил увеличить в 1,5 раза оклады работавших на орбите космонавтов

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил повысить должностные оклады для побывавших на орбите космонавтов на 50%, а для тех, кто только готовится к первому полету - на 70%.

С таким предложением глава государства выступил в понедельник на совещании о долгосрочных приоритетах развития космической деятельности.

В декабре 2020 года "Роскосмос" предложил повысить оклады космонавтов на 36%. Соответствующий проект постановления правительства был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Согласно документу, оклад кандидата в космонавты повысится с 60,9 до 82,8 тыс. рублей, космонавта - с 63,8 до 86,7 тыс. рублей, инструктора космонавта - с 88,4 до 120,29 тыс. рублей. Для космонавтов, совершивших космический полет, должностной оклад планируется увеличить с 69,6 до 94,65 тыс. рублей. Повышение коснется космонавтов, заключивших контракты с 1 января 2020 года.

В 2018 году средняя зарплата в "Роскосмосе" и его дочерних предприятиях составляла 59,7 тыс. рублей.

9 февраля СМИ сообщили, что члены отряда космонавтов попросили главу госкорпорации Дмитрия Рогозина перевести отряд в прямое подчинение "Роскосмоса". Рогозин поставил в известность об этой просьбе главу государства.

По данным СМИ, космонавты недовольны снижением качества подготовки, излишней бюрократизацией и большой разницей в окладах космонавтов и руководства Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

Несколько лет назад отряд космонавтов покинул Геннадий Падалка, рекордсмен по суммарной продолжительности полетов в космос. После ухода он подверг критике работу ЦПК и ряд аспектов российской пилотируемой космической программы.

Владимир Путин космос

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