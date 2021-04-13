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Обвиняемый в шпионаже пожаловался на клопов и крыс в СИЗО Симферополя

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Житель Крыма Иван Яцкин, который обвиняется в шпионаже, пожаловался на насекомых и грызунов в СИЗО Симферополя - единственном следственном изоляторе Крымского полуострова, сообщил во вторник его адвокат Николай Полозов.

"По его словам, из СИЗО "Лефортово" (Москва - ИФ) в Крым он был этапирован самолетом еще 9 апреля. В СИЗО Симферополя его поместили в "карантинную" камеру, находящуюся в подвале. Условия ужасающие: сырость, на потолке плесень, кусают клопы, а из отхожего места (извиняюсь за такие подробности) по ночам вылезают крысы", - написал адвокат Яцкина в фейсбуке.

Юрист сообщил, что пообщался со своим подзащитным в Верховном суде Крыма, во вторник там прошло заседание, срок ареста Яцкина продлили до 1 июля.

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В Общественную наблюдательную комиссию Крыма жалобы от Яцкина не поступали, сообщили "Интерфаксу" в крымской ОНК.

В целом, говоря о СИЗО Симферополя, представитель общественной наблюдательной комиссии Крыма, отметил, что это - "екатерининская постройка", в здании "вставлены металлопластиковые окна", "что-то делается, чтобы условия улучшить: ремонты камер проводятся по мере поступления средств".

"Интерфакс" пока не располагает комментарием УФСИН Крыма относительно заявления обвиняемого.

Яцкина, имеющего российское и украинское гражданства, задержали в октябре 2019 года. Он заключен под стражу крымским судом и позже был этапирован в Москву, затем - в Крым, где его будут судить.

Крымчанина обвиняют в совершении госизмены в форме шпионажа (ст.275 УК РФ). Как считает следствие, он собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие гостайну РФ. Материалы дела имеют гриф "секретно", поэтому подробности обвинения не разглашаются. Яцкину грозит до 20 лет заключения, вину он не признает.

Яцкин в начале 2020 года написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в обменный список.

Иван Яцкин Симферополь ФСИН

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