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В центре Владивостока обнаружили старинный тоннель на месте стройки

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Работы на центральной площади Владивостока, где во время сооружения котлована обнаружен тоннель начала прошлого века, приостановлены, сообщила пресс-служба правительства Приморья.

"В настоящее время вся деятельность на месте объекта приостановлена. Место застройки огорожено металлическим забором", - говорится в сообщении.

Замруководителя инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края Алексей Зуев сообщил, что тоннель, обнаруженный под площадью Борцам за власть Советов во Владивостоке, предположительно, является частью ранее существовавшей системы водоотведения.

Тоннель хорошо сохранился, это объясняется тем, что при строительстве площади в советское время система была засыпана. Долгое время не поступал воздух, поэтому естественным образом произошла консервация, было предотвращено дальнейшее разрушение, добавили в пресс-службе.

В ближайшее время предстоит установить историко-культурную ценность объекта, после этого будет принято решение, что делать с тоннелем - либо к нему обеспечат доступ, либо законсервируют для предотвращения дальнейшего разрушения.

Как сообщалось, накануне рабочие при раскопке котлована для строительства сухого фонтана на центральной площади города обнаружили тоннель, предположительно, построенный в начале 20 века и являвшийся частью дренажной системы. Также при обследовании коллектора нашли фрагменты фарфоровой посуды конца XIX - начала XX века, в том числе осколки китайского фарфора династии Цин конца XIX века.

Владивосток Приморский край

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