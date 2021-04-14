В центре Самары обрушилась стена жилого дома

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура проверяет обстоятельства обрушения стены жилого трехэтажного дома в центре Самары, сообщает прокуратура Самарской области.

"Сегодня утром произошло обрушение части стены многоквартирного жилого дома по адресу ул. Садовая, 5. Погибших и пострадавших нет. Из дома эвакуировано 14 человек, из них 5 детей",- говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку. После нее будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт дома. Прокуратура также взяла на контроль вопрос обеспечения временным жильем людей, проживавших в доме.

Как сообщалось, 18 марта в центре Самары полностью обрушилась стена многоквартирного дома, без жилья остались 13 человек. СКР возбудил дело о халатности по данному факту.