Волгоградец получил 9 лет за попытку зарезать жену, собиравшуюся развестись

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Городищенский районный суд Волгоградской области приговорил к 9 с половиной годам колонии строгого режима местного жителя, пытавшегося убить свою жену на глазах у дочери. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

По данным следствия, между супругами долгое время случались ссоры на почве ревности. 6 сентября 2020 года, узнав, что жена хочет развестись, муж пригрозил ей убийством и избил ее. Через несколько дней, после очередного конфликта, пострадавшая отправилась с восьмилетней дочерью в поликлинику. На улице на нее напал муж, ударив ее несколько раз ножом на глазах у дочери. После этого он скрылся, но, подумав, что жена еще жива, вернулся, чтобы добить ее. Однако женщине уже оказывали помощь прохожие, они и задержали мужчину до приезда полиции.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 119 (угроза убийством) и части 3 статьи 30, пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью).