Расстрелянная мужем жительница Волгоградской области умерла в больнице

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Женщина, госпитализированная накануне с огнестрельными ранениями груди и головы, в среду утром скончалась в Новоаннинской центральной больнице Волгоградской области, сообщили "Интерфаксу" в областном комитете здравоохранения.

В понедельник утром в районную больницу с огнестрельными ранениями была доставлена 52-летняя жительница города Новоаннинский. Выяснилось, в женщину стрелял ее муж. Спустя несколько часов его тело со смертельным огнестрельным ранением груди нашли на окраине города.

Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

В соцсетях жители Новоаннинского сообщают, что женщина работала продавцом в местном магазине. Мужчина расстрелял жену прямо на ее рабочем месте, после чего скрылся.